Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной России

Нападающий юниорской сборной России по хоккею Павел Ротенберг показал худший показатель полезности в своей команде на юниорском чемпионате мира. Статистика представлена на официальном сайте Международной федерации хоккея на льду.

Ротенберг, выступающий в российской команде под 10-м номером, заработал -2 балла по показателю «плюс/минус». Наиболее полезным игроком стал Кирилл Марченко (показатель полезности «+4»), набравший в трех играх юниорского чемпионата мира пять очков (две заброшенных шайбы и три голевых передачи).

«Плюс/минус» представляет собой разность заброшенных и пропущенных командой шайб во время пребывания того или иного хоккеиста на льду.

Сборная России на турнире одержала две победы. Российские юниоры разгромили французов со счетом 7:1, после чего оказались сильнее сборной Чехии — 3:2. Единственное поражение российской команде нанесли финны. Матч завершился со счетом 5:4 в пользу сборной Финляндии.

Чемпионат мира среди юниоров проходит в Магнитогорске и Челябинске с 19 по 29 апреля.