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Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной
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Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной России 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий юниорской сборной России по хоккею Павел Ротенберг показал худший показатель полезности в своей команде на юниорском чемпионате мира. Статистика представлена на официальном сайте Международной федерации хоккея на льду.
Ротенберг, выступающий в российской команде под 10-м номером, заработал -2 балла по показателю «плюс/минус». Наиболее полезным игроком стал Кирилл Марченко (показатель полезности «+4»), набравший в трех играх юниорского чемпионата мира пять очков (две заброшенных шайбы и три голевых передачи).
«Плюс/минус» представляет собой разность заброшенных и пропущенных командой шайб во время пребывания того или иного хоккеиста на льду.
Сборная России на турнире одержала две победы. Российские юниоры разгромили французов со счетом 7:1, после чего оказались сильнее сборной Чехии — 3:2. Единственное поражение российской команде нанесли финны. Матч завершился со счетом 5:4 в пользу сборной Финляндии.
Чемпионат мира среди юниоров проходит в Магнитогорске и Челябинске с 19 по 29 апреля.
18-летний Павел Ротенберг — сын российского миллиардера и председателя правления Федерации хоккея России Аркадия Ротенберга. Двоюродный брат хоккеиста — защитник футбольного клуба «Локомотив» Бориса Ротенберг-младший.
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