Джастин Азеведо: Это фантастический успех для меня и всей команды

Мы весь сезон шли к этой цели, выполняли задание тренера и играли на пределе своих возможностей. Рад, что мы ни на шаг не отступили от задуманного и одолели очень серьезных соперников.

Зинэтула Билялетдинов : Все игры финала сложные были, даже пятый матч шел до одной шайбы

С ЦСКА выдался крайне сложный финал — почти все матчи выигрывались в одну шайбу. Нам нельзя было ни на минуту терять концентрацию. Особенно было тяжело в последнем матче, где два периода соперник имел преимущество в игре, но отлично действовал наш вратарь Ансель Галимов . А затем использовали большинство в третьем периоде и довели матч до логического конца, — цитирует Ишматова газета «Известия»

Напомним, в воскресенье в Казани «Ак Барс» победил ЦСКА (1:0) и завершил серию со счетом 4-1 в свою пользу.