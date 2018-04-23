Ещё
Джастин Азеведо: Это фантастический успех для меня и всей команды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джастин Азеведо: Это фантастический успех для меня и всей команды 

Советский спорт 52 минуты назад
Мы весь сезон шли к этой цели, выполняли задание тренера и играли на пределе своих возможностей. Рад, что мы ни на шаг не отступили от задуманного и одолели очень серьезных соперников.
Зинэтула Билялетдинов: Все игры финала сложные были, даже пятый матч шел до одной шайбы
С ЦСКА выдался крайне сложный финал — почти все матчи выигрывались в одну шайбу. Нам нельзя было ни на минуту терять концентрацию. Особенно было тяжело в последнем матче, где два периода соперник имел преимущество в игре, но отлично действовал наш вратарь Ансель Галимов. А затем использовали большинство в третьем периоде и довели матч до логического конца, — цитирует Ишматова газета «Известия».
Напомним, в воскресенье в Казани «Ак Барс» победил ЦСКА (1:0) и завершил серию со счетом 4-1 в свою пользу.
Советский спорт: последние новости
Дадонов и Гусев пропустят матч с чехами Зинэтула Билялетдинов: По удалениям будем делать определенные выводы Сборная России проиграла Чехии, уступив во всех трех матчах этапа Евротура
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла в Чехии всё83
Винер жестко обошлась с Мамун33
Жителей Крыма не пустят на финал Лиги чемпионов в Киеве1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение