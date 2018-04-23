Зинэтула Билялетдинов: Все игры финала сложные были, даже пятый матч шел до одной шайбы

— Когда был переломный момент финала? Все игры сложные были, даже пятый матч шел до одной шайбы. Все, что мы прошли — это заслуга моей команды. Мы не хотели ехать в Москву, это, конечно, сыграло свою роль.

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РИА «Новости». Кто был самым ценным игроком в вашей команде? Я никого не могу упрекнуть. Все честно трудились и выполнили огромную работу — одни оборонялись, другие атаковали, — передает слова Билялетдинова