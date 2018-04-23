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Зинэтула Билялетдинов: Все игры финала сложные были, даже пятый матч шел до одной шайбы
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Зинэтула Билялетдинов: Все игры финала сложные были, даже пятый матч шел до одной шайбы 

Советский спорт 38 минут назад
— Когда был переломный момент финала? Все игры сложные были, даже пятый матч шел до одной шайбы. Все, что мы прошли — это заслуга моей команды. Мы не хотели ехать в Москву, это, конечно, сыграло свою роль.
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Кто был самым ценным игроком в вашей команде? Я никого не могу упрекнуть. Все честно трудились и выполнили огромную работу — одни оборонялись, другие атаковали, — передает слова Билялетдинова РИА «Новости».
Напомним, в воскресенье «Ак Барс» победил ЦСКА (1:0) в пятом матче финальной серии и завершил ее со счетом 4-1. Решающий гол на счету канадца Роба Клинкхаммера.
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