ФХР вызвала Ивана Проворова в сборную России

Штаб сборной России вызвал на сбор для подготовки к чемпионату мира защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова , сообщила Федерация хоккея России.

Филадельфия» сегодня завершила борьбу за Кубок Стэнли, уступив «Питтсбург Пингвинз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф (5:8). Счёт по матчам 2-4.

В 6 матчах плей-офф Проворов сделал 3 результативные передачи при показателе полезности «-6». В регулярном чемпионате российский защитник провёл 82 игры и набрал 42 (17+25) очка при показателе «+17».