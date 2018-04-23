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«Нэшвилл» победил «Колорадо» и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли
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«Нэшвилл» победил «Колорадо» и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 23 апреля. «Колорадо» дома проиграл «Нэшвиллу» со счетом 0:5 в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы забросили Маттиас Экхольм (8-я минута), Остин Уотсон (11), Филип Форсберг (21), Ник Бонино (29) и Виктор Арвидссон (43).
Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров закончил встречу с показателем полезности "-3". После вылета клуба из розыгрыша Кубка Стэнли он, как и его партнер по команде форвард Наиль Якупов, не принимавший участия в серии с «Нэшвиллом», может получить приглашение в сборную России для подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая.
В регулярном чемпионате текущего сезона Задоров провел 77 матчей, в которых набрал 20 очков (7 шайб + 13 передач) при показателе полезности "+4", став лидером по количеству силовых приемов (278), в плей-офф на его счету 3 (1+2) очка в шести встречах при "+1". Якупов, первый номер драфта НХЛ 2012 года, в «регулярке» сыграл в 58 матчах, набрав 16 (9+7) очков.
Победитель регулярного чемпионата «Нэшвилл» выиграл серию у «Колорадо» со счетом 4-2 и в четвертьфинале сыграет с «Виннипегом».
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