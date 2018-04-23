Эксперт: рано или поздно ЦСКА выиграет Кубок Гагарина 

Олимпийский чемпион 1988 года, вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский поделился мнением об игре московского ЦСКА в нынешнем сезоне.
"Армейцы достойно провели сезон, но их сгубило то, что в решающий момент лазарет был забит до отказа, — подчеркнул Каменский. — Из-за травм и эпидемии они не могли использовать то Андрея Светлакова с Константином Окуловым, то Максима Шалунова с Сергеем Шумаковым, то Кирилла Капризова. Плюс многие игроки сборной потратили много моральных и физических сил на Олимпиаде.
После такого триумфа не все смогли должным образом восстановиться к плей-офф. А там они столкнулись с тяжелыми сериями против «Йокерита» и СКА. В результате этой свежести не хватило для борьбы с «Ак Барсом». Хотя и там все матчи проигрывались в одну шайбу — игры были равными. Так что у ЦСКА хорошие перспективы. Рано или поздно команда выиграет Кубок Гагарина", — цитирует Каменского газета «Известия».
В финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» одержал победу над московским ЦСКА — 4-1.