Хоккеиста Задорова вызвали в сборную России

Федерация хоккея России вызвал на сбор для подготовки к чемпионату мира защитника «Колорадо Эвеланш» Никиту Задорова . Об этом сообщает «Чемпионат».

В шести матчах Кубка Стэнли Задоров заработал три (1+2) очка при показателе полезности «+1». Также у него было 32 штрафных минуты.

«Колорадо Эвеланш» 23 апреля уступил «Нэшвилл Предаторз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф (0:5) и завершил борьбу за кубок. Счёт серии составил 2-4.

Ранее штаб национальной сборной России по хоккею вызвал в расположение команды защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова , который в регулярном чемпионате НХЛ набрал 41 очко за 82 матча. В плей-офф на его счету три результативные передачи.

Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Дании с 4 по 20 мая.