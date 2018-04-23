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Хоккеиста Задорова вызвали в сборную России
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Хоккеиста Задорова вызвали в сборную России 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: ТАСС
Федерация хоккея России вызвал на сбор для подготовки к чемпионату мира защитника «Колорадо Эвеланш» Никиту Задорова. Об этом сообщает «Чемпионат».
В шести матчах Кубка Стэнли Задоров заработал три (1+2) очка при показателе полезности «+1». Также у него было 32 штрафных минуты.
«Колорадо Эвеланш» 23 апреля уступил «Нэшвилл Предаторз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф (0:5) и завершил борьбу за кубок. Счёт серии составил 2-4.
Ранее штаб национальной сборной России по хоккею вызвал в расположение команды защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова, который в регулярном чемпионате НХЛ набрал 41 очко за 82 матча. В плей-офф на его счету три результативные передачи.
Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Дании с 4 по 20 мая.
 Ещё 2 источника 
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