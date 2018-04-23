Защитник «Колорадо» Задоров вызван в сборную России по хоккею

Федерация хоккея России сообщила, что российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров вызван на сбор национальной команды для подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в Дании.

Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Задоров и его «Колорадо» прекратили борьбу за Кубок Стэнли, уступив «Нэшвилл Предаторз» по итогам шести матчей первого раунда.