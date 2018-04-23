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Защитник «Колорадо» Задоров вызван в сборную России по хоккею
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Защитник «Колорадо» Задоров вызван в сборную России по хоккею 

RT на русском 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Федерация хоккея России сообщила, что российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров вызван на сбор национальной команды для подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в Дании.
Об этом сообщает пресс-служба ФХР.
Задоров и его «Колорадо» прекратили борьбу за Кубок Стэнли, уступив «Нэшвилл Предаторз» по итогам шести матчей первого раунда.
Ранее тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал защитника клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Ивана Проворова в расположение команды для подготовки к чемпионату мира.
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