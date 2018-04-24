Азеведо признан лучшим нападающим КХЛ в апреле 

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо стал лучшим в своем амплуа хоккеистов апреля. На счету канадца три шайбы и пять результативных передач в восьми матчах.
Василий Токранов из «Ак Барса» признан лучшим защитником апреля. В его активе одна шайба и три голевые передачи.
Лучшим голкипером стал вратарь ЦСКА Ларс Юханссон, который отразил 97,35% бросков при коэффициенте надежности 0,67 в пяти матчах.
Виталий Кравцов из «Трактора» признан лучшим новичком апреля. Нападающий сыграл в трех матчах в среднем по 13 минут 17 секунд.