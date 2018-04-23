Муромский «Кристалл» лучший на «Золотой шайбе»

Фото из группы «Дмитров глазами журналистов» соцсети «Вконтакте»

В Дмитрове Московской области состоялись финальные игры престижного российского хоккейного турнира «Золотая шайба 2018».

Впервые в истории хоккея Владимирской области до финала соревнований добрался муромский «Кристалл», который поборолся за Кубок против «Акул» из Краснодара.

Основное время поединка завершилось вничью 2-2, а в серии буллитов юные хоккеисты из Мурома забросили две шайбы и пропустили одну.

Отмечу, что в нынешнем спортивном сезоне «Кристалл» выиграл Кубок губернатора и стал победителем первенства Нижегородской области по хоккею.