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Муромский «Кристалл» лучший на «Золотой шайбе»
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Муромский «Кристалл» лучший на «Золотой шайбе» 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из группы «Дмитров глазами журналистов» соцсети «Вконтакте»
В Дмитрове Московской области состоялись финальные игры престижного российского хоккейного турнира «Золотая шайба 2018».
Впервые в истории хоккея Владимирской области до финала соревнований добрался муромский «Кристалл», который поборолся за Кубок против «Акул» из Краснодара.
Основное время поединка завершилось вничью 2-2, а в серии буллитов юные хоккеисты из Мурома забросили две шайбы и пропустили одну.
Отмечу, что в нынешнем спортивном сезоне «Кристалл» выиграл Кубок губернатора и стал победителем первенства Нижегородской области по хоккею.
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