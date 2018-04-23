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Хоккеистам «Лады» не отдают долги
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Хоккеистам «Лады» не отдают долги 

LiveSport.Ru 1 час назад
Хоккеисты «Лады» не могут добиться погашения долгов по зарплате, информирует «Спорт-Экспресс».
После смены руководства клуба хоккеисты не видели новых боссов, а генеральный директор вообще на постоянной основе находится в Тольятти. Контакт между игроками и руководством утерян.
Решение о выделении средств должна принимать областная дума, но сейчас в клубе некому заниматься этими вопросами.
«Лада» и «Югра» исключены из КХЛ  Отмечается, что «Лада» должна своим хоккеистам по три зарплаты.
По завершении сезона 2017/18 стало известно, что тольяттинский клуб исключен из КХЛ.
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