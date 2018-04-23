Хоккеистам «Лады» не отдают долги 

Хоккеисты «Лады» не могут добиться погашения долгов по зарплате, информирует «Спорт-Экспресс».
После смены руководства клуба хоккеисты не видели новых боссов, а генеральный директор вообще на постоянной основе находится в Тольятти. Контакт между игроками и руководством утерян.
Решение о выделении средств должна принимать областная дума, но сейчас в клубе некому заниматься этими вопросами.
«Лада» и «Югра» исключены из КХЛ Отмечается, что «Лада» должна своим хоккеистам по три зарплаты.
По завершении сезона 2017/18 стало известно, что тольяттинский клуб исключен из КХЛ.