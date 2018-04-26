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«Это наша победа!» Зарипов поблагодарил поддержавших его
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«Это наша победа!» Зарипов поблагодарил поддержавших его 

Спорт-Экспресс 26 апреля 2018
Фото: Реальное время
Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов в Инстаграме поблагодарил людей, поддерживавших его в завершимшемся сезоне. На минувшей неделе 37-летний нападающий в составе команды из Казани выиграл Кубок Гагарина, победив в финальной серии ЦСКА (4-1). Благодаря этому результату он стал единственным игроком в истории КХЛ, выигравшим плей-офф пять раз.
"Хочу выразить слова благодарности всем, кто был рядом, поддерживал и верил в победу! Спасибо! Это наша победа. Мы одна команда", — написал Зарипов.
Напомним, летом 2017 года форвард подписал контракт с «Ак Барсом», но был дисквалифицирован на 2 года из-за положительного допинг-теста в сезоне-2016/17. После этого клуб из Казани расторг с ним соглашение. В конце ноября суд оправдал хоккеиста, признав, что он стал жертвой ошибки и не принимал запрещенных препаратов. В том же месяце он провел первую игру в сезоне.
В общей сложности Зарипов принял участие в 13 матчах «регулярки», набрав 10 (3+7) очков. В Кубке Гагарина он выходил на лед в 16 играх, набрав в них 11 (2+9) баллов за результативность.
Данис Зарипов: «Пять Кубков Гагарина — не предел» // «У кого Зарипов — тот и сильней». «Ак Барс» — о пятом Кубке Гагарина форварда
A post shared by @daniszaripov on Apr 26, 2018 at 2:43am PDT
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