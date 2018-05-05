Ещё
ЧМ по хоккею 2018. Результаты, календарь, таблица, видео, 4 мая 2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЧМ по хоккею 2018. Результаты, календарь, таблица, видео, 4 мая 2018 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Результаты, календарь, таблица, хайлайты и фото — вся необходимая информация по ЧМ на текущий момент.
Видеообзоры матчей
Россия — Франция — 7:0  Видео можно посмотреть на официальном канале ИИХФ в YouTube. США — Канада — 5:4 Б (2:1)
Видео можно посмотреть на официальном канале ИИХФ в YouTube. Швеция — Беларусь — 5:0  Видео можно посмотреть на официальном канале ИИХФ в YouTube. Германия — Дания — 2:3 Б (0:1)
Видео можно посмотреть на официальном канале ИИХФ в YouTube. Фотообзор матча сборной России
Лучшие голы игрового дня  В число лучших вошла и шайба нападающего сборной России Максима Шалунова, заброшенная им в матче с командой Франции (7:0). Также был отмечен гол шведского форварда Лиаса Андерссона в ворота Беларуси (5:0), и шайба датчанина Йеспера Йенсена в игре с Германией (3:2 Б).
Видео можно посмотреть на официальном канале ИИХФ в YouTube.
Лучше сейвы игрового дня  В тройку лучших сейвов игрового дня вошли спасения вратаря сборной Беларуси Ивана Кульбакова, голкипера сборной Германии Тимо Пильмайера и стража ворот сборной Дании Фредерика Андерсена.
Видео можно посмотреть на официальном канале ИИХФ в YouTube. Турнирная таблица группы А  Турнирная таблица группы В  Программа нового игрового дня  Группа А. Швейцария — Австрия (13:15 мск, Копенгаген)
Группа В. Норвегия — Латвия (13:15, Хернинг) Группа А. Франция — Беларусь (17:15, Копенгаген) Группа В. Финляндия — Южная Корея (17:15, Хернинг) Группа А. Чехия — Словакия (21:15, Копенгаген) Группа А. Дания — США (21:15, Хернинг)
Чемпионат.com: последние новости
Кэллахан: не вижу разницы, лизнул меня Маршан или плюнул в лицо Россия – Франция, 4 мая 2018, пресс-конференция Ильи Воробьёва на ЧМ 2018 Сборная США в серии буллитов переиграла Канаду на ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 43 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева может покинуть Россию33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя4
В Киеве сравнили трансляцию ЧМ-2018 со смертью46
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Названо имя нового тренера Медведевой43
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
04:02
Медведева может покинуть Россию
Фигурное катание
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение