ЧМ по хоккею 2018. Результаты, календарь, таблица, видео, 4 мая 2018

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Видеообзоры матчей

Россия — Франция — 7:0 Видео можно посмотреть на официальном канале ИИХФ в YouTube. США — Канада — 5:4 Б (2:1)

Видео можно посмотреть на официальном канале ИИХФ в YouTube. Швеция — Беларусь — 5:0 Видео можно посмотреть на официальном канале ИИХФ в YouTube. Германия — Дания — 2:3 Б (0:1)

Видео можно посмотреть на официальном канале ИИХФ в YouTube. Фотообзор матча сборной России

Лучшие голы игрового дня В число лучших вошла и шайба нападающего сборной России Максима Шалунова , заброшенная им в матче с командой Франции (7:0). Также был отмечен гол шведского форварда Лиаса Андерссона в ворота Беларуси (5:0), и шайба датчанина Йеспера Йенсена в игре с Германией (3:2 Б).

Видео можно посмотреть на официальном канале ИИХФ в YouTube.

Лучше сейвы игрового дня В тройку лучших сейвов игрового дня вошли спасения вратаря сборной Беларуси Ивана Кульбакова , голкипера сборной Германии Тимо Пильмайера и стража ворот сборной Дании Фредерика Андерсена

Видео можно посмотреть на официальном канале ИИХФ в YouTube. Турнирная таблица группы А Турнирная таблица группы В Программа нового игрового дня Группа А. Швейцария — Австрия (13:15 мск, Копенгаген)

Группа В. Норвегия — Латвия (13:15, Хернинг) Группа А. Франция — Беларусь (17:15, Копенгаген) Группа В. Финляндия — Южная Корея (17:15, Хернинг) Группа А. Чехия — Словакия (21:15, Копенгаген) Группа А. Дания — США (21:15, Хернинг)