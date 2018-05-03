ЧМ по хоккею 2018. Самые ожидаемые матчи группового этапа

Россияне сыграют с чемпионами мира, а канадцы попробуют реваншироваться за поражение в Пхёнчхане.

США — Канада

Дата: 4 мая История личных встреч на ЧМ: 4-40. Последняя встреча на ЧМ: 3:4 (Москва-2016). Чемпионат мира в первый день побалует болельщиков североамериканским противостоянием. В отличие от некоторых предыдущих мировых первенств, на предстоящем оба коллектива поборются за медали, а потому очная встреча окажется важной с точки зрения дальнейшего турнирного пути. Американцы в кои-то веки привезли на турнир хоккеистов, которые способны биться даже за трофей. Приезд Патрика Кейна Джонни Годро говорит о серьёзных амбициях коллектива. «Звёздно-полосатые» два чемпионата кряду оставались без наград. Да и выше третьего места они не поднимались более полусотни лет. Этот мировой форум — шанс исправить неприятную тенденцию. И почему бы не начать чемпионат с победы над прямым конкурентом?

Швеция — Чехия

Дата: 6 мая История личных встреч на ЧМ: 14-8. Последняя встреча на ЧМ: 2:4 (Москва-2016). В группе А первый матч с отличной вывеской состоится 6 мая. Выход из группы шведов и чехов подразумевается. Однако едва ли кого-то порадует перспектива встретиться в четвертьфинале с финнами, канадцами или американцами. Поэтому обе дружины не прочь занять первое место и несколько облегчить себе дорогу к медалям. И встречи между этими сборными часто получаются результативными. В трёх из последних четырёх игр на чемпионате мира было заброшено минимум шесть шайб. На апрельских этапах Евротура сборные обменялись победами: в обоих случаях хозяева брали верх со счётом 3:1. И это говорит о том, что результат майского поединка в Дании спрогнозировать сложно. На данный момент фаворитом кажется сборная Швеции, которая получила более качественное усиление из НХЛ: аж 17 хоккеистов из сильнейшей лиги мира попали в состав «Тре крунур».

Чехия — Россия

Дата: 10 мая История личных встреч на ЧМ: 9-1-8. Последняя встреча на ЧМ: 0:3 (Париж-2017). Выступления на апрельских этапах Евротура заставляют чуть осторожнее оценивать перспективы дружины Ильи Воробьёва . Да и список отказавшихся внушительный. Поэтому ожидания от национальной команды на Олимпиаде и чемпионате мира заметно отличаются.

Тем не менее россияне способны оказаться в наградах. Первое испытание на долю сборной России выпадет 10 мая. Как видно из статистики очных встреч, с чехами у российской сборной часто возникают трудности. Не исключено, что так произойдёт и в этот раз. Однако не забываем, что и у соперника есть дефицит кадров. Давид Пастрняк ещё не оставил попыток завоевать Кубок Стэнли в этом сезоне, Якуб Ворачек от участия на чемпионате отказался из-за усталости. Россиянам по силам одолеть чешскую команду в нынешнем её виде. Правда, в любом случае нужно обойтись без скоропалительных выводов: шведы годом ранее уступили в группе и россиянам, и американцам. Все помнят итоговый результат.

Латвия — Германия

Дата: 12 мая История личных встреч на ЧМ: 3-1-8. Последняя встреча на ЧМ: 3:4Б (Кёльн-2017). По статусу этот матч выбивается из общего ряда. Но не нужно забывать, что из группы выходят четыре команды. Судьба четвёртой путёвки группы B под вопросом. Американцы, канадцы и финны своё реноме подтверждают ежегодно, поэтому пока не возникает сомнений, что эти команды выйдут из группы. А вот успех немцев в Пхёнчхане может оказаться разовым. Почему был выбран матч именно Латвия — Германия поймут те, кто следил за всеми противостояниями прошлого чемпионата мира. На том первенстве латвийская сборная тоже уступала немецкой по подбору исполнителей. Однако четвёртое место досталось немцам только в заключительном матче групповой стадии, где они обыграли в серии буллитов как раз дружину Боба Хартли . Победитель в этой паре гарантировал себе четвертьфинал. Болельщики сборной Латвии, вероятно, уже начинали праздновать успех, но за 33 секунды до конца третьего периода Феликс Шюц перевёл игру в овертайм, который положительного результата никому не принёс. А попытка Фредерика Тиффельса стала единственной удачной в серии штрафных бросков. 12 мая сборная Латвии попробует поквитаться с немцами за то досадное поражение.

Канада — Финляндия

Дата: 12 мая История личных встреч на ЧМ: 36-2-9. Последняя встреча на ЧМ: 5:2 (Париж-2017). Четвёртая встреча чемпионата мира, в которой столкнутся участники из топ-6. Финнам всегда непросто давались матчи против канадцев. Предстоящая игра легче не станет. Родоначальники хоккея вновь привезли солидный состав, главной звездой которого считается Коннор Макдэвид . Хотя даже без 21-летнего хоккеиста канадцы считались бы чуть ли не главным претендентом на трофей.

На прошлом чемпионате мира канадцы на групповой стадии одолели финнов со счётом 5:2. На Олимпиаде в Пхёнчхане сборная Канады вновь оказалась сильнее. Перед этой игрой дружина Билла Питерса тоже смотрится предпочтительнее. Состав у североамериканцев мощнее, тренер опытнее. Но игра покажет, какие козыри есть у финской сборной.

Швейцария — Швеция

Дата: 13 мая История личных встреч на ЧМ: 5-4-26. Последняя встреча на ЧМ: 1:3 (Париж-2017). Сборная Швейцарии славится тем, что может и выиграть у кого угодно, и проиграть любому противнику. Достаточно вспомнить предыдущий чемпионат мира: швейцарцы только в серии буллитов одолели словенцев, проиграли французам (тоже по буллитам), но зато переиграли канадцев и чехов, доигрались до овертайма с финнами. Поэтому мы вправе ожидать и на этом первенстве мира как сокрушительного провала, так и впечатляющих сенсаций. А победу над шведами можно расценивать как сенсацию. Что может поспособствовать успеху коллектива Патрика Фишера ? Во-первых, мотивация, поскольку швейцарцы могут подойти к этой встрече, не обезопасив себя от непопадания в четвертьфинал. Во-вторых, некоторые энхаэловцы согласились приехать в сборную: в случае стран, не относящихся к числу претендентов на медали, присутствие заокеанских звёзд особенно важно. Так, дали согласие на участие защитник Мирко Мюллер («Нью-Джерси») и нападающие Свен Андригетто («Колорадо») и Нино Нидеррайтер («Миннесота») Ну и без везения тоже не обойтись.

Россия — Словакия

Дата: 14 мая История личных встреч на ЧМ: 9-3-3. Последняя встреча на ЧМ: 6:0 (Кёльн-2017). Сборная Словакии уже не та — так принято считать уже не первый год. Спорить с этим бессмысленно. Однако словаки стали единственными, кому удалось обыграть россиян на Олимпиаде. В российской команде достаточно тех, кто участвовал в том поединке. И о той неудаче помнят не только болельщики, но и сами хоккеисты. Впрочем, игроки и так прекрасно понимают, что терять очки в матчах с соперниками, уступающими в классе, нельзя.

Но у словаков своя мотивация. Хоть заявка и без звёздных имён, но состав участников таков, что при определённых раскладах можно выходить из группы с четвёртого места. Этот матч станет для сборной Словакии предпоследним в группе, а потому весьма вероятно, что шансы на попадание в четвертьфинал у команды к этому моменту останутся. Три очка нашей сборной так просто не достанутся.

Канада — Германия

Дата: 15 мая История личных встреч на ЧМ: 19-1-1. Последняя встреча на ЧМ: 2:1 (Кёльн-2017). Сборная Германии лишь однажды в своей истории обыгрывала канадцев в рамках чемпионатов мира. И случилось это 22 года назад. Иначе говоря, в XXI веке немцы не обыгрывали родоначальников хоккея на мировых первенствах. Дважды за последние 10 лет канадцы забрасывали немецкой команде 10 шайб. Но надо же такому случиться, что канадцев угораздило проиграть удобному сопернику на самом важном турнире четырёхлетия.

Предстоящий турнир даст сборной Канады возможность реваншироваться за столь обидную осечку. Да, реванш станет неполноценным, поскольку Олимпиада важнее, но тут важна репутация: не пристало канадской национальной команде проигрывать два раза подряд на крупных турнирах одному и тому же оппоненту. Тем более сопернику, которого нельзя отнести к элите. А ведь могут возникнуть сложности с решением поставленной задачи. Даже на последнем чемпионате мира дружина Марко Штурма дала бой канадцам в четвертьфинале, хотя прошлогодний состав не уступает нынешнему во многих аспектах, пусть там и не было Коннора Макдэвида. У немцев тоже будет усиление относительно Олимпиады. В расположение сборной приехал Леон Драйзайтль . В Дании нападающие «Эдмонтона» будут по разные стороны баррикад.

Финляндия — США Дата: 15 мая История личных встреч на ЧМ: 31-8-23. Последняя встреча на ЧМ: 2:0 (Кёльн-2017). В один день с канадцами и немцами схлестнутся между собой сборные США и Финляндии. То есть, скорее всего, только в последний день группового этапа определятся четвертьфинальные пары. Можно предположить, что к очной встрече команды подойдут с незначительными потерями, а потому расстояние между ними едва ли будет более трёх баллов.

И если на нескольких последних первенствах фаворитом очных встреч были финны, то сейчас отдавать предпочтение сложнее. Дисциплинированность и умение выжимать максимум никуда у дружины Лаури Марьямяки не денутся. Но перевеса в индивидуальном мастерстве у европейцев не видно, личностей уровня Кейна у них нет. Тем интереснее для зрителей, которым в заключительный день нужно смотреть сразу несколько матчей.

Россия — Швеция

Дата: 15 мая История личных встреч на ЧМ: 13-1-7. Последняя встреча на ЧМ: 2:1Б (Кёльн-2017). И всё же самая интересная встреча в этот день для россиян состоится в параллельной группе, где сборная России столкнётся с чемпионами мира. Разговоры о национальной команде будут после каждого матча, но именно заключительный поединок группового этапа покажет, на что способен коллектив Ильи Воробьёва.

За первые шесть игр ситуация может несколько поменяться, но сейчас есть все основания полагать, что фаворитом к очной встрече подойдут шведы. Безусловно, к этому моменту состав могут пополнить некоторые энхаэловцы, однако рассчитывать на то, что прилетят именитые заокеанские профессионалы и спасут Отечество, не стоит. Нужно быть готовым к тому, что придётся обходиться без них. Поэтому надеемся, что сборная России найдёт какие-то внутренние резервы и докажет на деле, что события Евротура — вполне контролируемый этап подготовки к чемпионату мира.