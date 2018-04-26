Эксперт: неудачная игра вратарей не позволила юниорской сборной РФ лучше выступить на ЧМ

МОСКВА, 26 апреля. / ТАСС /. Неудачные действия вратарской линии не позволили юниорской сборной России по хоккею (игроки до 18 лет) лучше выступить на домашнем чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира Андрей Николишин

Российские хоккеисты в четвертьфинале чемпионата мира, проходящего в Челябинске и Магнитогорске, уступили американцам со счетом 1:5. Стартовым вратарем сборной России во всех матчах турнира был Амир Мифтахов . В заключительном матче группового турнира со словаками по ходу первого периода он был заменен на Данила Исаева при счете 0:3. Россияне выиграли матч со счетом 6:5 по буллитам, а Исаев отразил все пять штрафных бросков.

"Вратарская бригада сыграла неудачно, — отметил Николишин. — Также подвела реализация моментов и игра в неравных составах".

"В сборной сложно кого-то отметить. Команда задачу на турнир не выполнила, поэтому будет неправильно выделять кого-то из ребят", — добавил он.

В полуфиналах сборная Швеции сыграет с командой Финляндии, а американцы с чехами. Финал пройдет 29 апреля.

Сборная России становилась победителем юниорского чемпионата мира трижды, в последний раз в 2007 году. Американская команда является самой титулованной в истории турнира, на ее счету 10 золотых медалей.