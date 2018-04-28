Истории чемпионатов мира. Худшее выступление сборной России на ЧМ

Россияне на чемпионате мира 2000 года заняли 11-е место, уступив даже Латвии.

4 мая в Дании стартует чемпионат мира. В преддверии турнира «Чемпионат» запустил рубрику «Истории чемпионатов мира», в которой вспоминает яркие моменты прошлых первенств.

Звёздный состав России

Впервые в истории России чемпионат мира принимала наша страна (до этого турнир несколько раз проходил в СССР). К такому событию в 2000 году в Санкт-Петербурге был отреставрирован ледовый комплекс «Юбилейный», на котором прошла часть матчей ЧМ. Специально к турниру, был построен ещё один дворец. Выпустили даже юбилейную монету с надписью «чемпионат мира 2000». Северную столицу облагородили и с нетерпением ждали болельщиков со всего мира.

Третье место в группе

Главным тренером сборной России в то время был легендарный спартаковец Александр Якушев . Сразу после турнира он покинет этот пост. В чемпионате мира принимали участие 16 сборных, которые на первом этапе были разделены на четыре группы. В группу D попали Россия, США, Швейцария и Франция. Россияне стартовали 29 апреля с крупной победой над французами — 8:1. Хет-трик сделал Сушинский, дублем отметился Буре. Хорошее настроение быстро ушло, потому что через несколько дней случилось поражение 0:3 от США, и это при том, что россияне перебросали соперника (44 против 30). Затем хозяева проиграли и Швейцарии (2:3). И вновь сборная России больше бросала — а толку? Играли всё равно слабо, правда, долгое время вели в счёте, а потом за пару минут пропустили две шайбы. Команда Якушева заняла третье место в группе, и чтобы попасть в четвертьфинал, необходимо было побеждать всех соперников по второму групповому этапу.

Ирбе отомстил за деда

России нужно было обыгрывать Латвию, Беларусь и Швецию. Права на ошибку больше не было. Матч 5 мая 2000 года болельщики из России и Латвии будут помнить всю жизнь. Особенно жители прибалтийского государства. В этот день латвийская сборная одержала первую в своей истории победу над Россией со счётом 3:2. Легендарный вратарь Артур Ирбе тогда на эмоциях сказал знаменитую фразу, что отомстил за деда, воевавшего на стороне немцев. — Я скажу так: уважаю многих людей, — оправдывался спустя много лет Ирбе. — И не надо приписывать войну. На льду не происходит война. У меня много друзей в России. Но маленькая собака всегда хочет укусить большую. Чем сильнее соперник, тем радостнее его победить.

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Шансов на плей-офф больше не осталось. На игру с Беларусью на трибунах появились плакаты «ДЫР-тим» и «RUS не играет в хоккей». Болельщики не могли простить такое позорное выступление своей команде. Сборная совсем расклеилась и проиграла соседям со счётом 0:1.

Заключительный матч для хозяев турнира должен был состояться 9 мая — в особый день для страны. В день Победы нужно побеждать. Собрав все силы в кулак, россияне всё-таки выиграли у шведов благодаря голам Харитонова, Прокопьева и Буре. Самый ужасный чемпионат мира для сборной России закончился.

Тройное кольцо ФСБ вокруг базы

После окончания турнира долго обсуждали причину провала российской команды. Как получилась, что суперзвёздная сборная проигрывала аутсайдерам? Кто-то обвинял хоккеистов к халатному отношению к турниру, мол слишком много гуляли и нарушали режим. Позже игроки рассказывали, что жили на базе за городом, которая была окружена тройным кольцом ФСБ. Пока остальные сборные базировались в гостинцах в центре Петербурга, россиян прятали от общественности и не выпускали встретиться с близкими.

Критики обвиняли Александра Якушева в чересчур мягком отношении к своим подопечным, в неспособности управлять командой. Возможно, хозяева турнира просто не справились с возложенной на них ответственностью. Ведь после чемпионата мира многие ещё долго и успешно выступали как на клубном уровне, так и в сборной.

Победители — сборная Чехии