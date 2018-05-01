Капитаном сборной России по хоккею на ЧМ будет Дацюк 

Выводить на лед сборную России на предстоящем чемпионате мира по хоккею будет Павел Дацюк. Имя капитана национальной команды объявил исполняющий обязанности главного тренера Илья Воробьёв. Дацюк был капитаном на Олимпиаде в Пхёнчхане и благодаря завоеванному золоту стал членом «Тройного золотого клуба». Ранее сегодня тренерский штаб объявил состав сборной на ЧМ. В него вошли шесть игроков НХЛ. Турнир пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Первым соперником россиян станет команда Франции. Авторадио — информационный партнер сборной России.