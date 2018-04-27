На юниорском ЧМ по хоккею в России установлен рекорд посещаемости в истории турнира

На юниорского чемпионате мира по хоккею, который проходит в Челябинске и Магнитогорске установлен рекорд посещаемости этих соревнований.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, по итогам групповой стадии и четвертьфиналов матчи турнира уже посетили в общей сложности 128 703 человека.

Отмечается, что данный показатель является рекордным за всю историю первенств мира среди юниорских команд.

Предыдущим обладателем рекорда посещаемости стал турнир в Белоруссии, который проёшл в 2010 году. Тогда его посетило 115 140 зрителей.

Ранее сообщалось, что организаторы юниорского ЧМ и Федерация хоккея России принесли извинения за инцидент с гимном США