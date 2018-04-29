Предварительный состав сборной России по хоккею на ЧМ будет объявлен 1 мая 

СТОКГОЛЬМ, 29 апреля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею объявит предварительный состав команды на чемпионат мира 1 мая. Об этом журналистам сообщил и. о. главного тренера команды Илья Воробьев.
Российские хоккеисты обыграли в заключительном матче Шведских хоккейных игр команду Чехии со счетом 4:2. Это первая победа россиян при Воробьеве.
"1 мая мы объявим состав на чемпионат мира, а сейчас есть пара бессонных ночей, кого взять, а кого нет", — сказал Воробьев.
Тренер назвал неплохим содержание игры с чехами. «Ребята старались, есть моменты, которые надо подправить. Во втором периоде мы немного не в ту игру играли, что планировали», — отметил он.
Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге.