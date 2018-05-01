В состав России на ЧМ не вошёл ни один обладатель Кубка Гагарина-2018

Федерация хоккея России на своём официальном сайте объявила состав национальной команды для участия в чемпионате мира 2018 года в Дании, который пройдёт в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая. В него вошли 26 хоккеистов.