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Хоккейные клубы «Ижсталь» и «Северсталь» подписали соглашение о сотрудничестве
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Хоккейные клубы «Ижсталь» и «Северсталь» подписали соглашение о сотрудничестве 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Хоккейные клубы «Ижсталь» и «Северсталь» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».
«За пять лет между клубами сложились плодотворные и взаимовыгодные отношения. За это время за ижевский клуб по двусторонним контрактам было заявлено около 90 хоккеистов из «Северстали», 67 из которых приняли участие в играх чемпионата ВХЛ», — говорится в сообщении на официальном сайте хоккейного клуба из столицы Удмуртии.
За пять сезонов, командированные из «Северстали» игроки, в составе ижевского клуба в официальных матчах в сумме забили 194 гола и сделали 277 результативных передач.
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