Хоккейные клубы «Ижсталь» и «Северсталь» подписали соглашение о сотрудничестве

Ижевск. Удмуртия. Хоккейные клубы «Ижсталь» и «Северсталь» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

«За пять лет между клубами сложились плодотворные и взаимовыгодные отношения. За это время за ижевский клуб по двусторонним контрактам было заявлено около 90 хоккеистов из «Северстали», 67 из которых приняли участие в играх чемпионата ВХЛ», — говорится в сообщении на официальном сайте хоккейного клуба из столицы Удмуртии.

За пять сезонов, командированные из «Северстали» игроки, в составе ижевского клуба в официальных матчах в сумме забили 194 гола и сделали 277 результативных передач.