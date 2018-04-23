Чествование «Ак Барса» после победы в Кубке Гагарина пройдет в мае

Министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов заявил о том, что ествование хоккейного клуба «Ак Барс», ставшего трехкратным обладателем Кубка Гагарина, состоится в конце мая, сообщает ТАСС

"Вчера мы обсудили эту тему — не получится сразу провести чествование. В последних числах мая сделаем шоу, пока оно на стадии согласования", — сказал Леонов.

Ак Барс" в воскресенье выиграл в пятом матче финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) у ЦСКА (1:0) и одержал победу в серии с общим счетом 4-1.

"Ак Барс" побеждал в Кубке Гагарина в 2009 и 2010 году.

Ранее стали известны имена лучших игроков финала Кубка Гагарина.