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Чествование «Ак Барса» после победы в Кубке Гагарина пройдет в мае
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Чествование «Ак Барса» после победы в Кубке Гагарина пройдет в мае 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов заявил о том, что ествование хоккейного клуба «Ак Барс», ставшего трехкратным обладателем Кубка Гагарина, состоится в конце мая, сообщает ТАСС.
"Вчера мы обсудили эту тему — не получится сразу провести чествование. В последних числах мая сделаем шоу, пока оно на стадии согласования", — сказал Леонов.
Ак Барс" в воскресенье выиграл в пятом матче финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) у ЦСКА (1:0) и одержал победу в серии с общим счетом 4-1.
"Ак Барс" побеждал в Кубке Гагарина в 2009 и 2010 году.
Ранее стали известны имена лучших игроков финала Кубка Гагарина.
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