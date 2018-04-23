13 игроков НХЛ сыграют за сборную Швеции на домашнем этапе Евротура

Тренерский штаб сборной Швеции назвал состав команды на домашний этап Евротура — «Шведские игры», который пройдет с 26 по 29 апреля.

Сборная Швеции:

Напомним, сборная Швеции сыграет 26 апреля с Чехией в Седертелье, 28 апреля с Россией и 29 апреля с Финляндией в Стокгольме.