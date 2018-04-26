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Чемпион Игр-1984: освободившиеся игроки из НХЛ помогли бы сборной России
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Чемпион Игр-1984: освободившиеся игроки из НХЛ помогли бы сборной России 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Чемпион Олимпиады 1984 года Сергей Шепелев поделился мнением относительно российских хоккеистов, которые завершили выступление в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По его мнению, большинство из них усилило бы сборную России по хоккею, однако они не смогут выступить за нее из-за травм.
"Большинство освободившихся из НХЛ игроков по своему уровню могли бы помочь сборной, если бы не травмы. Хорошо, что есть Сергей Бобровский — вратарь такого класса всегда поможет сборной.
Но в целом в КХЛ сейчас есть на кого опереться — как из олимпийского состава, так и из новичков. Смущает только то, что времени у штаба очень мало. С другой стороны, другие сборные тоже пока не до конца определились с составами, так что нас ждет очень непредсказуемый чемпионат мира", — цитирует Шепелева газета «Известия».
Ранее сообщалось, что Бобровский не выступит на чемпионате мира 2018 года в Дании из-за травмы.
Также сборной России на чемпионате мира из-за травм не помогут вратарь «Колорадо Эвеланш» Илья Варламов, защитники «Колорадо» Никита Задоров и «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов, а также нападающие «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко и «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин.
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