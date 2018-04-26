Чемпион Игр-1984: освободившиеся игроки из НХЛ помогли бы сборной России

Чемпион Олимпиады 1984 года Сергей Шепелев поделился мнением относительно российских хоккеистов, которые завершили выступление в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По его мнению, большинство из них усилило бы сборную России по хоккею, однако они не смогут выступить за нее из-за травм.

"Большинство освободившихся из НХЛ игроков по своему уровню могли бы помочь сборной, если бы не травмы. Хорошо, что есть Сергей Бобровский — вратарь такого класса всегда поможет сборной.

Но в целом в КХЛ сейчас есть на кого опереться — как из олимпийского состава, так и из новичков. Смущает только то, что времени у штаба очень мало. С другой стороны, другие сборные тоже пока не до конца определились с составами, так что нас ждет очень непредсказуемый чемпионат мира", — цитирует Шепелева газета «Известия»

Ранее сообщалось, что Бобровский не выступит на чемпионате мира 2018 года в Дании из-за травмы.