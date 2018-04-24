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Гомоляко: сборная доказала на Олимпиаде, что она независима от игроков из НХЛ
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Гомоляко: сборная доказала на Олимпиаде, что она независима от игроков из НХЛ 

Чемпионат.com 12 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко прокомментировал состав сборной России на шведский этап Евротура.
«Хотелось бы, чтобы Галиев выглядел в составе сборной не хуже, чем в плей-офф, забивал голы. Нам нужны бомбардиры, потому что на Чешских играх мы забили всего три гола. Хотелось бы, чтобы в Швеции мы отличались гораздо чаще. Для этого Галиева и призвали.
Наша сборная доказала на Олимпиаде, что она независима от игроков из НХЛ. Но Радулов, Панарин и Проворов — это большая потеря. Они бы сильно нам помогли на чемпионате мира», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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