Сборная России может успешно сыграть на ЧМ без игроков НХЛ

Освободившиеся российские игроки из НХЛ почему-то не горят желанием ехать на чемпионат мира.

— На ЧМ не сыграют Кагарлицкий, Дергачёв и Слепышев. Насколько справедливо то, что каждого из этих хоккеистов отцепили от состава сборной? Новиков: Я бы не говорил о фамилиях. Идёт рабочий процесс. Состав сборной будет подвергаться ротации, и к чемпионату мира там может быть совсем другая картинка. Это рабочая ситуация. Мне кажется, дело не в фамилиях. Сейчас надо проверять участников финала Кубка Гагарина. У тренеров список кандидатов обширный, но в первую очередь их задача — определить, кто приедет из НХЛ и как этих людей использовать. Эти игроки будут лидерами нашей сборной. Гомоляко: Не думаю, что здесь стоит говорить о справедливости. У нас есть тренерский штаб, который понимает, что делает. До чемпионата мира у нас есть много времени, и нам нужно просмотреть всех кандидатов.

Пашков: На чешском этапе никто себя не проявил: ни команда, ни кто-либо из игроков. Никто из них не застолбил за собой место на чемпионате мира. Трудно сказать, справедливо ли из сборной были исключены Дергачёв, Кагарлицкий и Слепышев. Тренеры не решают эти вопросы таким образом. Они решают их с точки зрения компонования состава. Видимо, в том наборе игроков, который намечают тренеры, им просто нет места. Или они слабее, или могут быть несовместимы с какими-то партнёрами. Возможно, им не хватает опыта. На то есть много причин. Говорить о том, справедливо ли их исключили из списка кандидатов, некорректно. Это всегда так было. Главное, чтобы тренеры не ошиблись в этом случае.

— Галиев стал лучшим снайпером Кубка Гагарина, чего вы ждёте от него в составе сборной? Новиков: Есть две стороны медали. Играть за клуб, где всё наигранно и притёрто, — это одна ситуация, а играть за сборную — это совершенно другая. И они часто не стыкуются. Но если игрок проявил себя в национальном чемпионате, то, конечно, он достоин попадания в сборную. Важно, как тренер будет использовать его, потому что здесь всё взаимосвязано. Один человек в хоккей не играет. Если хоккеист показывает сильные качества во внутреннем чемпионате — это повод для вызова в сборную.

Гомоляко: Хотелось бы, чтобы Галиев выглядел в составе сборной не хуже, чем в плей-офф, забивал голы. Нам нужны бомбардиры, потому что на Чешских играх мы забили всего три гола. Хотелось бы, чтобы в Швеции мы отличались гораздо чаще. Для этого Галиева и призвали.

Пашков: В финале Галиев был заметной фигурой и чувствовал себя вполне уверенно. Перейдёт ли эта уверенность в игры за сборную? Трудно сказать, ведь у него практически нет опыта участия в соревнованиях такого ранга. Тренеры с Галиевым могут рисковать, но риск должен быть оправданным.

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— Травмы Проворова, Панарина, Радулова — серьёзный удар по сборной или нам пора научиться обходиться на ЧМ без игроков НХЛ? Новиков: Я с огромным уважением отношусь к нашим мастерам, которые играют в НХЛ. Так ставить вопрос нельзя. Это всё равно что спрашивать, а когда мы будем независимы от нефти и газа. Если у нас они есть, зачем же нам от них отказываться? Надо просто их использовать. То же самое касается игроков НХЛ. Игрок из Северной Америки вправе отказаться от выступления за сборную, что делают практически во всех странах мира. Мы должны относиться к этому спокойно и понимать. В то же время должен быть стержень нашего чемпионата. Никакого деления быть не должно. Если есть возможность пригласить игрока и он будет играть с той же отдачей, как и за океаном, то двери должны быть открыты. А если есть сомнения, то лучше этого не делать. Гомоляко: Наша сборная доказала на Олимпиаде, что она независима от игроков из НХЛ. Но Радулов, Панарин и Проворов — это большая потеря. Они бы сильно нам помогли на чемпионате мира.

Пашков: Я думаю, что наша сборная может быть независимой от игроков из-за океана в любой момент. Можно от них отказаться и сделать формулу нашего чемпионата такой же, как в Северной Америке, чтобы играли до середины июня. А вообще, я думаю, что постоянно формировать состав сборной из остатков русских хоккеистов из НХЛ несерьёзно. Очень редко из этого получается что-то путное. Как правило, игроки приезжают не в лучшем виде. Главную роль они, как правило, не играют.