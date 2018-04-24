Ещё
Шесть игроков НХЛ выступят за сборную Финляндии на «Шведских играх»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шесть игроков НХЛ выступят за сборную Финляндии на «Шведских играх» 

Советский спорт 2 часа назад
Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки назвал состав команды на заключительный этап Евротура — «Шведские игры».
В состав команды заявлены шесть игроков из НХЛ и семь — из КХЛ.
Сборная Финляндии
вратари: Харри Сятери («Флорида», НХЛ), Вилле Хуссо («Сент-Луис», НХЛ), Эро Килпеляйнен («Эребру», Швеция);
защитники: Вилле Покка («Оттава», НХЛ), Томми Кивисте («Йокерит», КХЛ), Юлиус Хонка («Даллас», НХЛ), Урхо Вааканайнен («СайПа»), Хенри Йокихарью («Портленд», WHL), Казимир Юргенс («Пеликанс»), Миро Хейсканен (ХИФК), Олли Юолеви (ТПС), Юусо Риикола («КалПа»), Кристиан Някювя («Линчепинг», Швеция);
форварды: Марко Анттила, Мика Ниеми, Пекка Йормакка, Олли Палола (все — «Йокерит», КХЛ), Вели-Матти Савинайнен («Югра», КХЛ), Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен (оба — «Каролина», НХЛ), Тони Раяла («Биль», Швейцария), Янне Песонен, Туомас Киискинен (оба — «Векше», Швеция), Сами Санделл («Ильвес»), Юусо Иконен («Брюнес», Швеция), Йонас Энлунд («Сибирь», КХЛ), Сакари Маннинен, Йере Саллинен (оба — «Эребру», Швеция), Юусо Пуустинен, Антти Суомела (оба — ЮП).
Напомним, сборная Финляндии сыграет с Россией (26 апреля, Хельсинки), Чехией (28 апреля, Седертелье) и Швецией (29 апреля, Стокгольм).
Советский спорт: последние новости
Павел Колобков: Надеюсь, опыт Дацюка и тренеров поможет сборной выиграть чемпионат мира Дадонов и Гусев пропустят матч с чехами Джон Торторелла: Игроки «Коламбуса» были как роботы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит победившая всех гимнастка11
У сборной впервые за много лет появились проблемы10
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Липницкая удивила откровенным фото5
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение