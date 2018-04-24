Шесть игроков НХЛ выступят за сборную Финляндии на «Шведских играх» 

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки назвал состав команды на заключительный этап Евротура — «Шведские игры».
В состав команды заявлены шесть игроков из НХЛ и семь — из КХЛ.
Сборная Финляндии
вратари: Харри Сятери («Флорида», НХЛ), Вилле Хуссо («Сент-Луис», НХЛ), Эро Килпеляйнен («Эребру», Швеция);
защитники: Вилле Покка («Оттава», НХЛ), Томми Кивисте («Йокерит», КХЛ), Юлиус Хонка («Даллас», НХЛ), Урхо Вааканайнен («СайПа»), Хенри Йокихарью («Портленд», WHL), Казимир Юргенс («Пеликанс»), Миро Хейсканен (ХИФК), Олли Юолеви (ТПС), Юусо Риикола («КалПа»), Кристиан Някювя («Линчепинг», Швеция);
форварды: Марко Анттила, Мика Ниеми, Пекка Йормакка, Олли Палола (все — «Йокерит», КХЛ), Вели-Матти Савинайнен («Югра», КХЛ), Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен (оба — «Каролина», НХЛ), Тони Раяла («Биль», Швейцария), Янне Песонен, Туомас Киискинен (оба — «Векше», Швеция), Сами Санделл («Ильвес»), Юусо Иконен («Брюнес», Швеция), Йонас Энлунд («Сибирь», КХЛ), Сакари Маннинен, Йере Саллинен (оба — «Эребру», Швеция), Юусо Пуустинен, Антти Суомела (оба — ЮП).
Напомним, сборная Финляндии сыграет с Россией (26 апреля, Хельсинки), Чехией (28 апреля, Седертелье) и Швецией (29 апреля, Стокгольм).