Алексей Ждахин станет новым главным тренером «Югры»

Как стало известно «Чемпионату», новым главный тренером ханты-мансийской «Югры» станет Сергей Ждахин. 52-летний специалист ранее работал в клубах ВХЛ «Спутник», ТХК, «Ермак» и в усть-каменогорском «Торпедо».

Напомним, по окончании сезона-2017/18 на совете директоров лиги было решено исключить «Югру» из Континентальной хоккейной лиги. Со следующего сезона ханты-мансийский коллектив будет выступать в Высшей хоккейной лиге. Максимальное достижение тренера — выход в полуфинал плей-офф.

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