Азаров объяснил, почему тольяттинская «Лада» вылетела из КХЛ

80% финансирования хоккейного клуба «Лада» обеспечивает бюджет Самарской области. Это стало одной из причин решения Континентальной хоккейной лиги об исключении команды из турнира. Такую информацию врио губернатора Дмитрий Азаров озвучил депутатам губдумы на заседании во вторник, 24 апреля.

— Конечно, основную роль сыграли результаты выступления команды в турнире. Но проблемой является то, как финансируется клуб. «Лада» была обеспечена, но за счет средств регионального бюджета. А КХЛ — коммерческая лига. Поэтому команды должны финансировать инвесторы. Поэтому предлагаю всем поработать над тем, чтобы деньги в клуб поступали из внебюджетных источников, — сказал Дмитрий Азаров.

Также глава региона сообщил, что рассмотрел обращение болельщиков «Лады». В скором времени им предоставят информацию о судьбе команды.

После исключения «Лады» из КХЛ в клубе произошли кадровые изменения. В отставку отправили и генерального директора, и главного тренера. В грядущем сезоне команда будет выступать в Высшей хоккейной лиге вместе с самарским ЦСК ВВС.