Юниорский чемпионат мира по хоккею. Четвертьфинал Россия — США — 1:5

Причём, решающий гол наша команда пропустили в численном большинстве.

Предварительный раунд домашнего чемпионата мира среди юниоров пройден, россияне заняли второе место в группе, уступив только финнам, и попали в четвертьфинале на действующего чемпиона — команду США. Групповая стадия завершилась для ребят Александра Зыбина валидольным матчем со Словакией — проигрывая 0:3, а потом 1:4, наша сборная вытянула игру и победила по буллитам.

Интересный факт: сборная России — единственная команда, которой американцы на юниорских чемпионатах мира больше проигрывали, чем побеждали. Счёт — 10-7 в пользу россиян. Это при том, что США — самые титулованные в истории турнира, настоящие гегемоны юниорского хоккея. У них только золотых медалей — 10 штук.

Но это просто любопытная статистика, которая на самом деле ничего не значит. И пусть поражения США в группе от шведов и канадцев никого не смущают. Будет невероятно тяжело, тем более в этом сезоне наши ребята этого соперника не обыгрывали. Если США каждый год — записной фаворит, то для нас даже прошлогодняя бронза была как манна небесная. У американцев прежде всего выделяется 16-летний Джек Хьюз — фаворит драфта НХЛ 2019 года. Он уже набрал 9 (3+6) очков и занимает второе место в списке бомбардиров турнира.

Без права на ошибку

Но всё-таки американцы видятся проходимым соперником. В защите у них далеко не всё гладко (14 пропущенных шайб), и подопечным Александра Зыбина надо искать шансы в атаке. Получится ли? Права на ошибку больше нет, а домашний турнир досрочно покидать совсем не хочется.

Первые минуты прошли в равной борьбе. Наши не тушевались, а Галенюк в первой же смене мощным силовым остановил Хьюза. Первый опасный момент создал Кирилл Марченко — американцы на выходе из своей зоны потеряли шайбу, лучший бомбардир нашей команды ускорился, оторвался от защитников и бросал в упор. Тут же американцы ответили своей атакой, которая чудом не завершилась взятием ворот Амира Мифтахова

Спустя пару минут бросковая активность соперника принесла ему плоды. Жиляков упал на чужой половине поля, и американцы мгновенно выстрелили контратакой. Егор Замула бросился на лёд, перекрывая поперечную передачу, Коул Кофилд доехал до лицевой линии и нашёл линию для паса на дальнюю штангу. Но вместо передачи получился гол. Эту шайбу Амир Мифтахов мог и должен был брать.

Видео можно посмотреть в «твиттере» USA Hockey.

В концовке периода Айхведе-Уайльд выбросил шайбу на трибуны, предоставив россиянам шанс поиграть в большинстве. Розыгрыш лишнего у нашей команды неплохой — больше 20%, но американцы — монстры по его «убиванию», что они наглядно и продемонстрировали.

Александр Зыбин орал на Руслана Исхакова на скамейке, а ругаться было на что. Наши ребята за две минуты не только не создали опасных моментов, но и могли пропустить ещё.

Ругайте их, ругайте, Александр Викторович!

На старте второго периода рука потянулась за валерьянкой — американцы устроили мощный натиск, и Коуфилд чуть не оформил дубль. Атаки соперника продолжались, но это сослужило США плохую службу. Они стали заигрываться, пропуская острые выпады наших ребят. Вот не зря Александр Викторович «пихал» Исхакову перед перерывом! Руслан сам продавил защитника, выведя шайбу из своей зоны, рванул на всех парах на рандеву со Спенсером Найтом и точным кистевым распечатал его ворота.

Игра во втором периоде пошла веселее, без средней зоны. Кирилл Марченко перехватил шайбу у ворот Найта, но не смог воспользоваться ошибкой соперника. А потом Джоэль Фараби беспрепятственно выкатился на пятачок, но это тоже ни к чему не привело.

Опять камера выхватила нашего тренера. В этот раз он что-то спокойно объяснял Марченко. Ну что, забьёт теперь Кирилл? Он лучший бомбардир россиян и как всегда активен. Гола не случилось, но именно первое звено провело сначала позиционную атаку, а минуты за три до перерыва Марченко после «армейского» паса убегал один на один, но бросил мимо ближнего угла.

Победный гол в меньшинстве и гвозди в крышку гроба

«Посредственная команда у американцев, должны их обыгрывать», — говорил в перерыве чемпион мира Андрей Николишин

Третий период американцы вновь начали активно и могли выйти вперёд. Джек Хьюз бросал практически в пустые ворота, но Мифтахов красиво и эффективно сработал ловушкой.

Убежали наши после ошибки «звёздно-полосатых» четыре в два. Кизимова вывели на бросок, у него было время прицелиться, но он промахнулся. Зыбин же, когда Семён вернулся со смены, одобряюще похлопал его по плечу. Ёкнуло сердце. Такую круговерть закрутили американцы, Мифтахова после броска Джилеса спасла только штанга. А через некоторое время Джонатан Груден мог завершать.

Можно, можно обыгрывать этих американцев. Наши ребята это прекрасно понимают. Пусть соперник больше бросает, но кроме этого ни в чём не уступают. Исхаков шикарный момент создал для Максима Соркина — выручил Найт.

Второе удаление в матче получили американцы, Джейкоб Вайз ударил клюшкой по ловушке Мифтахова. Но, увы, соперник сделал то, что ему не удалось в прошлом меньшинстве — забил. Фараби прямо со вбрасывания убежал в контратаку — 2:1.

Видео можно посмотреть в «твиттере» USA Hockey.

И тут же Егор Замула не по правилам атаковал соперника. Не хотела писать про большинство американцев и наше меньшинство, и до конца третьего периода наши ребята играли предельно дисциплинированно.

Больше 35% попыток реализовывает сборная США на этом турнире, а меньшинство России… Эх, хуже нас — только белорусы. К счастью, Замула отсидел в штрафбоксе полные две минуты, у россиян оставалось четыре минуты на спасение. Но по игре ощущение, что спасаться надо американцам. Заперли они нашу команду в зоне, и Оливел Вальстрём добивает шайбу с пятачка — 3:1. И потом, как гвоздь в крышку гроба, американцы забили четвёртую в пустые ворота. А затем и пятую.

Россия проиграла в четвертьфинале ЮЧМ в четвёртый раз за последние пять лет. И можно только гадать, что было бы, если бы в сборной были Денисенко, Хованов и Свечников.