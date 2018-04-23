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КХЛ утвердила новый состав дивизионов
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КХЛ утвердила новый состав дивизионов, «Торпедо» теперь на Востоке 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru
КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19, а также состав дивизионов и конференций на следующий сезон.
На первом этапе чемпионата каждая команда проводит по одной игре на своем поле и поле соперника со всеми остальными командами (48 матчей, 24 на своем поле и 24 на поле соперника). Дополнительно все команды проводят внутри своих конференций 14 матчей (7 на своем поле и 7 на поле соперника). Всего на первом этапе чемпионата каждая команда проводит по 62 матча, 31 — на своем поле и 31 — на поле соперника.
По итогам первого этапа по 8 команд из каждой конференции получают право участия во втором этапе чемпионата (плей-офф). В каждой конференции первые два номера «посева» получают команды, занявшие первые места в своих дивизионах, в порядке убывания спортивных результатов по итогам первого этапа чемпионата. В каждой конференции номера «посева» с 3-го по 8-й получают команды в порядке убывания спортивных результатов по итогам Первого этапа Чемпионата, вне зависимости от дивизиона, в котором они играли.
Состав дивизионов и конференций сезона-2018/2019:

Дивизион Боброва:

«Динамо», г. Москва
«Динамо», г. Рига
«Йокерит», г. Хельсинки
«Северсталь», г. Череповец
СКА, г. Санкт-Петербург
«Спартак», г. Москва
Дивизион Тарасова:
«Витязь», Подмосковье
«Динамо», г. Минск
«Локомотив», г Ярославль
«Слован», г. Братислава
ХК «Сочи», г. Сочи
ЦСКА, г. Москва

Дивизион Харламова:

«Автомобилист», г. Екатеринбург
«Ак Барс», г. Казань
«Металлург», г. Магнитогорск
«Нефтехимик», г. Нижнекамск
«Торпедо», г. Нижний Новгород
«Трактор», г. Челябинск

Дивизион Чернышёва:

«Авангард», Омская область
«Адмирал», г. Владивосток
«Амур», г. Хабаровск
«Барыс», г. Астана
«Куньлунь Ред Стар», г. Пекин
«Салават Юлаев», г. Уфа  «Сибирь», Новосибирская область.
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