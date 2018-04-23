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«Спартак» продлил контракты с Калининым и Максвеллом
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ХК «Спартак» продлил контракты с Калининым и Максвеллом 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ММосковский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" продлил соглашения с защитником Дмитрием Калининым и нападающим Беном Максвеллом на один сезон. Об этом сообщает пресс— служба лиги.
Также "Спартак" заключил однолетний трехсторонний контракт с форвардом Ильей Талалуевым, нападающие Михаил Жолобов и Илья Кляузов подписали двусторонние контракты с клубом на один год. Голкипер Александр Трушков подписал двустороннее соглашение сроком на два сезона.
Калинин в сезоне-2017/18 КХЛ провел в общей сложности 58 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 16 результативных передач. В активе Максвелла 28 очков за результативность (12+16) в 43 играх.
В завершившемся сезоне "Спартак" занял седьмое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ, а в первом раунде плей-офф уступил в серии со счетом 0-4 московскому ЦСКА.
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