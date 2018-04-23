ХК «Спартак» продлил контракты с Калининым и Максвеллом

ММосковский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" продлил соглашения с защитником Дмитрием Калининым и нападающим Беном Максвеллом на один сезон. Об этом сообщает пресс— служба лиги.

Калинин в сезоне-2017/18 КХЛ провел в общей сложности 58 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 16 результативных передач. В активе Максвелла 28 очков за результативность (12+16) в 43 играх.

В завершившемся сезоне "Спартак" занял седьмое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ, а в первом раунде плей-офф уступил в серии со счетом 0-4 московскому ЦСКА.