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Малкин и Хагелин не сыграют в первом матче с «Вашингтоном»
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Малкин и Хагелин не сыграют в первом матче с «Вашингтоном» 

Спорт-Экспресс 26 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заявил, что нападающий Евгений Малкин пропустит первый матч серии плей-офф против «Вашингтона». Россиянин не восстановился после травмы, однако поедет с командой на выезд. Напомним, что из-за повреждения Малкин пропустил и пятый матч против «Филадельфии».
— Малкин поедет с командой в Вашингтон, Хагелин — нет, — цитирует Твиттер «Питтсбурга» Салливана. — Но ни один из них не сыграет в первом матче.
В плей-офф Малкин провел 5 матчей и набрал 5 (3+2) очков, на счету Карла Хагелина — 3 (2+1) очка в шести встречах.
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