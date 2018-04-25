Малкин и Хагелин не сыграют в первом матче с «Вашингтоном»

В плей-офф Малкин провел 5 матчей и набрал 5 (3+2) очков, на счету Карла Хагелина — 3 (2+1) очка в шести встречах.

Спорт-Экспресс: последние новости

Бобровский и Панарин вызваны в сборную России на чемпионат мира

У сборной есть проблемы с составом перед Чемпионатом мира. Впервые за много лет

Наместников, скорее всего, не поедет на чемпионат мира со сборной России