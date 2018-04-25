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Малкин не сыграет в первом матче серии плей-офф НХЛ с «Вашингтоном»
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Малкин не сыграет в первом матче серии плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» 

Газета.Ru 1 час назад
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустит первый матч серии четвертьфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталз» из-за травмы, сообщает ТАСС.
"Малкин отправится с командой в Вашингтон, однако на лед не выйдет", — заявил главный тренер команды Майк Салливан заявил.
Хоккеист получил повреждение во время матча первого раунда серии против «Филадельфии Флайерз», когда столкнулся с нападающим соперников Йори Лехтеря.
Ранее сообщалось, что защитник «Филадельфии» Иван Проворов не выступит на чемпионате мира в Дании в составе сборной России из-за травмы плеча.
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