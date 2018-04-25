Малкин не сыграет в первом матче серии плей-офф НХЛ с «Вашингтоном»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустит первый матч серии четвертьфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталз» из-за травмы, сообщает ТАСС "Малкин отправится с командой в Вашингтон, однако на лед не выйдет", — заявил главный тренер команды Майк Салливан заявил. Хоккеист получил повреждение во время матча первого раунда серии против «Филадельфии Флайерз», когда столкнулся с нападающим соперников Йори Лехтеря. Ранее сообщалось, что защитник «Филадельфии» Иван Проворов не выступит на чемпионате мира в Дании в составе сборной России из-за травмы плеча.