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Шиэн тренируется на позиции Малкина перед стартом серии с «Вашингтоном»
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Шиэн тренируется на позиции Малкина перед стартом серии с «Вашингтоном» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Российский стадион
Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустит из-за повреждения первый матч серии с «Вашингтон Кэпиталз» во втором раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги.
В его отсутствие место центрального нападающего во втором звене занимает Райли Шиэн. Старт серии также пропустит шведский нападающий Карл Хагелин, его заменил Доминик Симон. Если никто из игроков «Пингвинз» в оставшееся время до матча не почувствует недомогание, то состав троек команды Майка Салливана будет выглядеть следующим образом:
Гюнцель — Кросби — Хёрнквист,
Симон — Шиэн — Кессел,
Шири — Брассар — Раст,
Астон-Риз — Рауни — Кюнхакль.
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