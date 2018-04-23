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«Агидель» впервые выиграла Женскую хоккейную лигу
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«Агидель» впервые выиграла Женскую хоккейную лигу 

Вести.Ru 45 минут назад
Фото: Вести.Ru
Вслед за Континентальной хоккейной лиге определился победитель и в Женской хоккейной лиге. Им стала уфимская «Агидель», которая на выезде со счетом 4:1 одержала победу над дмитровским «Торнадо» в третьем матче финальной серии плей-офф.
В составе победительниц шайбы забросили Ольга Сосина (11-я и 23-я минуты), Александра Вафина (20-я) и Алена Зубкова (32-я). За «Торнадо» отличилась Анна Шохина (60-я). Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу «Агидели». Обладателями бронзовых медалей чемпионата стали СКИФ и «Динамо».
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