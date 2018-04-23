«Агидель» впервые выиграла Женскую хоккейную лигу

Вслед за Континентальной хоккейной лиге определился победитель и в Женской хоккейной лиге. Им стала уфимская «Агидель», которая на выезде со счетом 4:1 одержала победу над дмитровским «Торнадо» в третьем матче финальной серии плей-офф.