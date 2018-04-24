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Тренер «Агидели»: выставочные матчи с североамериканскими клубами повысили бы уровень ЖХЛ
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Тренер «Агидели»: выставочные матчи с североамериканскими клубами повысили бы уровень ЖХЛ 

ТАСС 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Анна Гришанова/. Проведение выставочных матчей между командами Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) и клубами из Северной Америки помогло бы повысить уровень российских хоккеисток. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер уфимской «Агидели» Денис Афиногенов.
В понедельник «Агидель» впервые завоевала золотые медали чемпионата России, обыграв в финальной серии плей— офф ЖХЛ восьмикратных чемпионов страны «Торнадо» из Дмитрова со счетом 3-0.
"Уровень ЖХЛ поднимается, — отметил Афиногенов. — Становится больше сильных команд, в этом году шесть клубов претендовали на выход в полуфиналы. Чтобы еще повысить уровень лиги, надо больше играть с сильными командами. Если у ЖХЛ будет возможность проводить выставочные матчи с клубами Северной Америки, стоит это сделать".
Главный тренер «Агидели» считает, что игры с мужскими командами идут хоккеисткам на пользу. «Мы не тренируемся с „Салаватом Юлаевым“ и „Толпаром“, но проводим матчи с мужскими студенческими командами. Девочки, когда играют с мальчиками, растут, потому что парни быстрее», — добавил Афиногенов.
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