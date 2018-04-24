Эксперт: золото Игр стало результатом совместного труда КХЛ и ФХР

Бывший главный тренер московского "Спартака" Федор Канарейкин считает золото Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане главным достижением Континентальной хоккейной лиги.

"Выигрыш золота в Корее — главное событие сезона, перевешивающее все успехи и неудачи лиги в последнем году. Я не случайно называю это достижением КХЛ. Пойдя на уступки ФХР во многих вопросах (в первую очередь календарных) и не став прижимать базовые клубы СКА и ЦСКА потолком зарплат, она сыграла существенную роль в этом успехе.

Поэтому с золотом Олимпиады мы должны поздравить и лигу, которая совместно с федерацией, хоккеистами, тренерским штабом, менеджментом и персоналом сборной принесла стране долгожданный успех. Все ответственные лица и структуры нашего хоккея сработали сообща, и выигрыш золота Игр стал результатом их совместного труда", — цитирует Канарейкина газета «Известия»

Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» переведено в Восточную конференцию КХЛ.