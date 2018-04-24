Ещё
Эксперт: золото Игр стало результатом совместного труда КХЛ и ФХР
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперт: золото Игр стало результатом совместного труда КХЛ и ФХР 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер московского "Спартака" Федор Канарейкин считает золото Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане главным достижением Континентальной хоккейной лиги.
"Выигрыш золота в Корее — главное событие сезона, перевешивающее все успехи и неудачи лиги в последнем году. Я не случайно называю это достижением КХЛ. Пойдя на уступки ФХР во многих вопросах (в первую очередь календарных) и не став прижимать базовые клубы СКА и ЦСКА потолком зарплат, она сыграла существенную роль в этом успехе.
Поэтому с золотом Олимпиады мы должны поздравить и лигу, которая совместно с федерацией, хоккеистами, тренерским штабом, менеджментом и персоналом сборной принесла стране долгожданный успех. Все ответственные лица и структуры нашего хоккея сработали сообща, и выигрыш золота Игр стал результатом их совместного труда", — цитирует Канарейкина газета «Известия».
Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» переведено в Восточную конференцию КХЛ.
Газета.Ru: последние новости
Сын миллиардера стал худшим хоккеистом сборной России "Торпедо" будет играть в Восточной конференции КХЛ Хоккеист Проворов может пропустить чемпионат мира из-за травмы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо условие отставки Карреры1
Кафельников о футболистах «Спартака: 11 дегенератов69
Сын миллиардера стал худшим хоккеистом75
Как подросток убил российскую чемпионку120
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение