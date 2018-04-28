ХК «Автомобилист» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды Гареевым

ТАСС , 28 апреля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» из Екатеринбурга продлил соглашение с нападающим Артемом Гареевым . Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт хоккеиста с клубом рассчитан на два года.

Гареев выступает за «Автомобилист» с 2014 года, за это время игрок сыграл за команду 199 матчей, в которых набрал 85 (40 шайб + 45 передач) очков. В сезоне-2017/18 КХЛ Гареев с 24 очками (7+17) в 47 матчах стал лучшим бомбардиром «Автомобилиста» в регулярном чемпионате.

Также хоккеист по завершении сезона во второй раз в карьере был вызван в олимпийскую сборную России.