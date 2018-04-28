Ещё
ХК «Автомобилист» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды Гареевым
Далее:
Читайте также:
Ещё

ХК «Автомобилист» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды Гареевым 

ТАСС 1 час назад
Фото: Время Омское
ТАСС, 28 апреля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» из Екатеринбурга продлил соглашение с нападающим Артемом Гареевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Новый контракт хоккеиста с клубом рассчитан на два года.
Гареев выступает за «Автомобилист» с 2014 года, за это время игрок сыграл за команду 199 матчей, в которых набрал 85 (40 шайб + 45 передач) очков. В сезоне-2017/18 КХЛ Гареев с 24 очками (7+17) в 47 матчах стал лучшим бомбардиром «Автомобилиста» в регулярном чемпионате.
Также хоккеист по завершении сезона во второй раз в карьере был вызван в олимпийскую сборную России.
ТАСС: последние новости
Юниорская сборная России по хоккею осталась без медалей домашнего чемпионата мира Сборная Финляндии по хоккею победила шведов и вышла в финал юниорского ЧМ Ковальчук уверен, что сборная России завоюет медали чемпионата мира по хоккею
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шведы разгромили россиян53
ФБР допросило Емельяненко6
На Кубани задержана победительница ОИ-8028
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную26
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение