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Канарейкин назвал золото Олимпиады главным достижением сезона КХЛ
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Канарейкин назвал золото Олимпиады главным достижением сезона КХЛ 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер московского "Спартака", магнитогорского «Металлурга» и омского «Авангарда»Федор Канарейкин поделился эмоциями от прошедшего чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
"Выигрыш золота в Корее — главное событие сезона, перевешивающее все успехи и неудачи лиги в последнем году, — цитирует Канарейкина газета «Известия». — Я не случайно называю это достижением КХЛ. Пойдя на уступки ФХР во многих вопросах (в первую очередь календарных) и не став прижимать базовые клубы СКА и ЦСКА потолком зарплат, она сыграла существенную роль в этом успехе".
Он отметил, что мы должны поздравить с золотом Олимпиады и лигу.
"Которая совместно с федерацией, хоккеистами, тренерским штабом, менеджментом и персоналом сборной принесла стране долгожданный успех. Все ответственные лица и структуры нашего хоккея сработали сообща, и выигрыш золота Игр стал результатом их совместного труда", — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что Кубок Гагарина в третий раз в истории выиграл «Ак Барс».
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