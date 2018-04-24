Канарейкин назвал золото Олимпиады главным достижением сезона КХЛ

Бывший главный тренер московского "Спартака" , магнитогорского «Металлурга» и омского «Авангарда» Федор Канарейкин поделился эмоциями от прошедшего чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

"Выигрыш золота в Корее — главное событие сезона, перевешивающее все успехи и неудачи лиги в последнем году, — цитирует Канарейкина газета «Известия» . — Я не случайно называю это достижением КХЛ. Пойдя на уступки ФХР во многих вопросах (в первую очередь календарных) и не став прижимать базовые клубы СКА и ЦСКА потолком зарплат, она сыграла существенную роль в этом успехе".

Он отметил, что мы должны поздравить с золотом Олимпиады и лигу.

"Которая совместно с федерацией, хоккеистами, тренерским штабом, менеджментом и персоналом сборной принесла стране долгожданный успех. Все ответственные лица и структуры нашего хоккея сработали сообща, и выигрыш золота Игр стал результатом их совместного труда", — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Кубок Гагарина в третий раз в истории выиграл «Ак Барс».