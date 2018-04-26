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Клуб КХЛ «Сибирь» объявил о подписании контрактов с двумя легионерами
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Клуб КХЛ «Сибирь» объявил о подписании контрактов с двумя легионерами 

RT на русском 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» подписал контракты на следующий сезон с двумя легионерами — канадским голкипером Дэнни Тейлором и финским форвардом Юлиусом Юнттилой.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Тэйлор уже выступал в составе коллектива из Новосибирска в сезоне-2016/17, а текущую кампанию провёл в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз», приняв участие в одном матче регулярного чемпионата.
Юнттила, в свою очередь, в сезоне-2017/18 защищал цвета клуба «Кярпят», в составе которого стал чемпионом Финляндии. Нападающий был признан самым ценным игроком регулярного первенства, отметившись 13 заброшенными шайбами и 39 результативными передачами в 53 матчах.
Ранее сообщалось, что 38-летний нападающий Максим Афиногенов решил отыграть в КХЛ ещё один сезон.
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