Орлов забросил первую шайбу в плей-офф. Это было красиво. Видео

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов открыл счет в 6-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли против «Коламбуса». На 13-й минуте первого периода он поразил ворота своего соотечественника Сергея Бобровского . Этот гол стал для него первым в плей-офф.

В случае победы сегодня «Кэпиталз» выиграет серию и выйдет в 1/4 финала Кубка Стэнли.

Big save on one end, big goal on the other! #CapsJackets #ALLCAPS pic.twitter.com/R0rwPSgT4Q

— Washington Capitals (@Capitals) 24 апреля 2018 г.