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Овечкин забросил 50-ю шайбу в Кубке Стэнли за карьеру
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Овечкин забросил 50-ю шайбу в Кубке Стэнли за карьеру 

Чемпионат.com 1 час назад
В шестом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке принимает «Вашингтон Кэпиталз» (1:2, идёт второй период). Счёт в серии — 2-3.
Российский форвард «столичных» Александр Овечкин вывел свою команду вперёд, забросив вторую шайбу гостей — 1:2. Для Овечкина эта шайба стала четвёртой в текущем розыгрыше и 50-й в Кубке Стэнли за всю карьеру.
Напомним, первую шайбу «Вашингтона» забросил защитник Дмитрий Орлов.
Видео взято из официального «твиттера» «Вашингтона».
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