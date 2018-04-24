Овечкин забросил 50-ю шайбу в Кубке Стэнли за карьеру

В шестом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке принимает «Вашингтон Кэпиталз» (1:2, идёт второй период). Счёт в серии — 2-3.

Российский форвард «столичных» Александр Овечкин вывел свою команду вперёд, забросив вторую шайбу гостей — 1:2. Для Овечкина эта шайба стала четвёртой в текущем розыгрыше и 50-й в Кубке Стэнли за всю карьеру.

Видео взято из официального «твиттера» «Вашингтона».