Ещё
Экс-тренер «Спартака» назвал главные открытия сезона в КХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-тренер «Спартака» назвал главные открытия сезона в КХЛ 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер московского "Спартака" Федор Канарейкин назвал главные открытия прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги.
"Из игроков я бы выделил Никиту Гусева и Виталия Кравцова. Форвард СКА уже не первый сезон находится в обойме лучших нападающих лиги, но сейчас он вышел на новый уровень. Никите удалось безболезненно пережить отъезд своих партнеров по звену Евгения Дадонова и Вадима Шипачева и показать себя в качестве самостоятельной единицы.
Не говоря уже о его выступлении на Олимпиаде, где Гусев стал лидером сборной, игроком ключевого звена. Именно он спас команду в финале с Германией, сравняв счет за минуту до конца. А Кравцов успешно выступил в плей-офф, показав в составе «Трактора» очень зрелый хоккей для своих 18 лет", — цитирует Канарейкина газета «Известия».
Ранее КХЛ определила лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина сезона-2017/18.
Газета.Ru: последние новости
Сын миллиардера стал худшим хоккеистом сборной России "Торпедо" будет играть в Восточной конференции КХЛ Игрок "Вашингтона" Орлов забросил первую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо условие отставки Карреры1
Как подросток убил российскую чемпионку121
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной10
Скончалась Нино Хурцидзе7
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение