Экс-тренер «Спартака» назвал главные открытия сезона в КХЛ 

Бывший главный тренер московского "Спартака" Федор Канарейкин назвал главные открытия прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги.
"Из игроков я бы выделил Никиту Гусева и Виталия Кравцова. Форвард СКА уже не первый сезон находится в обойме лучших нападающих лиги, но сейчас он вышел на новый уровень. Никите удалось безболезненно пережить отъезд своих партнеров по звену Евгения Дадонова и Вадима Шипачева и показать себя в качестве самостоятельной единицы.
Не говоря уже о его выступлении на Олимпиаде, где Гусев стал лидером сборной, игроком ключевого звена. Именно он спас команду в финале с Германией, сравняв счет за минуту до конца. А Кравцов успешно выступил в плей-офф, показав в составе «Трактора» очень зрелый хоккей для своих 18 лет", — цитирует Канарейкина газета «Известия».
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