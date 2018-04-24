Бобровский и Панарин вызваны в сборную России по хоккею

Фото: Официальный сайт НХЛ

Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал игроков «Коламбус Блю Джекетс» голкипера Сергея Бобровского и нападающего Артемия Панарина в национальную команду для подготовки к чемпионату мира. Об этом сообщает «Советский спорт». По информации пресс-службы команды, сборная ждет укрепления в виде Бобровского и Панарина. "Коламбус" завершил борьбу за Кубок Стэнли, уступив «Вашингтон Кэпиталз» в шестом матче серии первого раунда со счетом 3:6. Ранее сообщалось, что Бобровский номинирован на «Кинг Клэнси Трофи».