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Торторелла о поражении в плей-офф от «Вашингтона»: «Победу одержала лучшая команда»
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Торторелла о поражении в плей-офф от «Вашингтона»: «Победу одержала лучшая команда» 

SPORT24.ru 38 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2-4, 3:6 в шестом матче) в серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. «Коламбус» — единственная команда, не выигрывавшая серию плей-офф НХЛ.
«Мне это трудно говорить, но победу в серии одержала лучшая команда. В ключевые моменты «Вашингтон» сыграл удачнее. Что касается нас, то мы все сделали шаг в правильном направлении, но всем нам нужно быть лучше.
В нужные моменты мы не могли правильно сыграть. Наше большинство поначалу смотрелось хорошо, но затем потускнело. У них оно прибавило. Сегодня было тяжело отыграться, соперник не давал создавать большого количества моментов. Нужно отдать им должное, на протяжении серии они очень хорошо защищались», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
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