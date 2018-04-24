Торторелла о поражении в плей-офф от «Вашингтона»: «Победу одержала лучшая команда»

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2-4, 3:6 в шестом матче) в серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. «Коламбус» — единственная команда, не выигрывавшая серию плей-офф НХЛ.

«Мне это трудно говорить, но победу в серии одержала лучшая команда. В ключевые моменты «Вашингтон» сыграл удачнее. Что касается нас, то мы все сделали шаг в правильном направлении, но всем нам нужно быть лучше.

В нужные моменты мы не могли правильно сыграть. Наше большинство поначалу смотрелось хорошо, но затем потускнело. У них оно прибавило. Сегодня было тяжело отыграться, соперник не давал создавать большого количества моментов. Нужно отдать им должное, на протяжении серии они очень хорошо защищались», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.