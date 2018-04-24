Овечкин установил рекорд «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым в истории клуба игроком, забросившим 50 шайб за карьеру в Кубке Стэнли. Об этом сообщает «Чемпионат».

В плей-офф на счету российского хоккеиста 98 (51+47) очков в 103 матчах.

На втором месте по числу шайб в плей-офф оказался швед Никлас Бекстрём (28 голов в 102 матчах). Третья строчка досталась канадцу Дэйлу Хантеру с результатом в 25 шайб в ста играх.

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в шестом матче серии плей-офф НХЛ со счётом 6:3 и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли, где сыграет с «Питтсбург Пингвинз». Первый матч состоится 28 апреля в столице США.

Овечкин во время игры с «Коламбус Блю Джекетс» оформил дубль и стал главной звездой матча.