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Овечкин установил рекорд «Вашингтона»
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Овечкин установил рекорд «Вашингтона» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым в истории клуба игроком, забросившим 50 шайб за карьеру в Кубке Стэнли. Об этом сообщает «Чемпионат».
В плей-офф на счету российского хоккеиста 98 (51+47) очков в 103 матчах.
На втором месте по числу шайб в плей-офф оказался швед Никлас Бекстрём (28 голов в 102 матчах). Третья строчка досталась канадцу Дэйлу Хантеру с результатом в 25 шайб в ста играх.
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в шестом матче серии плей-офф НХЛ со счётом 6:3 и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли, где сыграет с «Питтсбург Пингвинз». Первый матч состоится 28 апреля в столице США.
Овечкин во время игры с «Коламбус Блю Джекетс» оформил дубль и стал главной звездой матча.
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