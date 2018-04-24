Ещё
Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Овечкин — вторая звезда дня в НХЛ 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
Фото: Reuters
НХЛ на официальном сайте объявила тройку лучших игроков дня в Кубке Стэнли. Второй звездой дня стал капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, оформивший дубль в шестой и последней игре серии 1/8 финала Кубка Стэнли против "Коламбуса" (4-2).
Первой звездой дня был признан голкипер "Торонто" Фредерик Андерсен, отразивший 32 из 33 бросков по своим воротам в шестой игре серии с "Бостоном" (3-3). Тройку лучших замкнул его партнер по "Мэйпл Лифс" Митчелл Марнер, в активе которого 2 (1+1) балла за результативность.
Спорт-Экспресс: последние новости
Дубль Овечкина помог "Вашингтону" переиграть "Коламбус" и выйти в 1/4 финала Кубка Стэнли КХЛ утвердила структуру чемпионата-2018/19 и состав дивизионов "Спартак" продлил контракты с шестью игроками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова27
Чемпиона-лыжника срочно госпитализировали1
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной11
«Спартак» облажался3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение