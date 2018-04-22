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Овечкин: «Вашингтон» одержал важную победу, но теперь надо двигаться дальше и выигрывать ещё раз
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Овечкин: «Вашингтон» одержал важную победу, но теперь надо двигаться дальше и выигрывать ещё раз 

RT на русском 22 апреля 2018
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«В третьем периоде мы сыграли неважно, но в овертайме выглядели прилично и добились необходимого результата. Также надо отдать должное меньшинству и Брэйдену Холтби. Мы одержали важную победу, но теперь надо двигаться дальше и выигрывать ещё раз», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Ранее сообщалось, что «Вашингтону» вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом».
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 Ещё 6 источников 
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