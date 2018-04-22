Овечкин: «Вашингтон» одержал важную победу, но теперь надо двигаться дальше и выигрывать ещё раз

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«В третьем периоде мы сыграли неважно, но в овертайме выглядели прилично и добились необходимого результата. Также надо отдать должное меньшинству и Брэйдену Холтби. Мы одержали важную победу, но теперь надо двигаться дальше и выигрывать ещё раз», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Вашингтону» вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом».