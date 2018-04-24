Хоккеист из Екатеринбурга подписал контракт с американским клубом

Контракт новичка с американским клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе» подписал 19-летний екатеринбуржец Иван Чехович . Он будет играть за калифорнийскую команду с сезона 2018/19 г. Контракт заключен сроком на три года.

«Горд подписать мой первый контракт с «Сан-Хосе». Хочу сказать спасибо моей семье, тренерам, товарищам по команде и всем, кто помогал», — написал Иван Чехович в Twitter.

Как сообщают в пресс-службе клуба, юный игрок будет получать до 925 тысяч долларов в год. Уральский хоккеист уже провёл шесть матчей за резервную команду «Сан-Хосе» в Американской хоккейной лиге — забросил три шайбы, сделал шесть голевых передач и набрал девять очков.

Напомним, Иван Чехович родом из Екатеринбурга, в прошлом году в составе юниорской сборной России занял третье место на Чемпионате мира, войдя в символическую сборную турнира. С 11 лет Чехович играл в команде «Юность-99», признан сильнейшим бомбардиром турнира по хоккею «Кубок вызова» среди юниоров 10–11 лет. Выходил на лед в составе «Автомобилиста» (Екатеринбург), «Трактора» (Челябинск) и «Динамо» (Москва).

Иван Чехович будет играть за «Сан-Хосе»